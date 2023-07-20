Дума приняла в I чтении проект закона о штрафах за шумную езду ночью

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект об автоматическом назначении штрафов за нарушения водителями ночной тишины, зафиксированные при помощи приборов-шумомеров.

Законопроект, подготовленный Мосгордумой, предлагает ввести штраф за нарушение тишины в автоматическом режиме с помощью фото- и видеофиксации нарушений камерами, оснащенными шумомерами, и задерживать и помещать на спецстоянку транспортные средства с модифицированными глушителями.

Размер административного штрафа для граждан и юридических лиц за совершение предусмотренных законами субъектов РФ административных правонарушений, посягающих на покой граждан и тишину и совершенных с использованием автомобилей или мототранспортных средств, может устанавливаться в зависимости от категории транспортного средства и мощности его двигателя, а также превышать 5 тыс. рублей для граждан, говорится в проекте закона.

Также предусматривается "прогрессивная система штрафов": если мощность двигателя легковых машин превышает 200 л.с., мототранспортных средств - свыше 50 л.с., а грузовых автомобилей - более 250 л.с., то к штрафу в 5 тыс. руб. будут прибавляться 250 руб. за каждые 10 л.с. свыше обозначенных.

Проект закона предлагает десятикратное увеличение штрафа за преднамеренное нарушение тишины водителями.

Ранее правительство РФ с рядом замечаний одобрило данный законопроект.

Оценивая предложения московских законодателей, в правительстве РФ указали на необходимость утвердить тип шумомеров. Кроме того, там попросили обосновать предлагаемый в проекте закона размер штрафа свыше 5 тыс. руб. для граждан, а также привязку его к категории транспортного средства и мощности его двигателя.

Также в правительстве предложили закрепить в КоАП максимальный размер административного штрафа, который может быть установлен в законах субъектов РФ за подобные нарушения.

В правительстве считают, что авторам следует обосновать предлагаемое ими десятикратное увеличение размера штрафа за преднамеренное нарушение тишины водителями, говорится в проекте отзыва.

Законопроект был подготовлен и направлен в правительство ещё в октябре прошлого года.