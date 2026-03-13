Росстат отметил снижение числа бедных с 10,4 млн человек в 2024 году до 9,8 млн

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В России численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2025 году, по предварительным данным, составила 9,8 млн человек против 10,3 млн человек в 2024 году, сообщил Росстат.

Уровень бедности в стране в 2025 году составил исторически минимальные 6,7% после 7,1% в 2024 году.

В IV квартале 2025 года уровень бедности составил 4,8% (в IV квартале 2024 года - 5,3%), в III квартале - 6,5% (8,0%), во II квартале - 7,4% (8,5%), в I квартале - 8,1% (9,6%). Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер - максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года).

Президент Владимир Путин в майском указе 2024 года поставил правительству задачу сократить уровень бедности ниже 7% к 2030 году и ниже 5% к 2036 году

