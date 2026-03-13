В Удмуртии женщина погибла из-за схода снега с крыши частного дома

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В деревне Малая Бодья Малопургинского района Удмуртии в результате схода снежной массы с крыши погибла женщина, сообщил председатель республиканского госкомитета по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

"В результате схода снежной массы с крыши частного жилого дома на придомовой территории погибла 58-летняя женщина", - написал он в соцсети.

Глава Малопургинского района Александр Деев на своей странице "ВКонтакте" уточнил, что женщина вышла на улицу, чтобы почистить снег.

Ранее в этот день в Воткинском районе Удмуртии двое десятилетних детей пострадали, когда на них упал снег с крыши школьной столовой.