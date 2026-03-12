Поиск

Минздрав Удмуртии отметил частые травмы, связанные с падением снега с крыш

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Жители Удмуртии стали чаще получать травмы от падения снега и льда с кровель зданий, сообщил глава Минздрава республики Сергей Багин.

"Только за последние два дня травмы от сорвавшихся сосулек получили три человека", - написал в соцсети.

Есть также пострадавшие от падения с высоты (наледи - ИФ) при расчистке крыш от снега. "Всем им оперативно оказана медицинская помощь", - подчеркнул министр.

Минздрав Удмуртия Сергей Багин
