Военные заявили о продвижении группировки "Восток" в зоне проведения СВО

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Восток" продвигаются в глубину украинской обороны, группировки "Север", "Запад", "Центр" и "Южная" за сутки улучшили положение в зоне СВО, заявили в Минобороны России в субботу.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.

Группировки "Север" и "Южная" заняли более выгодные рубежи и позиции, группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение", - сказано в сообщении.

По словам военных, группировка нанесла удары по семи украинским бригадам в ДНР и Днепропетровской области, потери ВСУ за сутки составили более 290 военнослужащих, восемь боевых бронемашин, 18 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в Сумской области, сообщили в ведомстве. "В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, аэромобильной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уды, Волчанские хутора и Верхний Салтов Харьковской области", - заявили в Минобороны.

По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 225 военных, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS, станция контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и семь складов материальных средств.

Группировка войск "Запад" в течение суток нанесла удары по украинским подразделениям в Харьковской области и ДНР, потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, семь боевых бронемашин, 21 автомобиль, четыре артиллерийских орудия, станция контрбатарейной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Согласно сводке Минобороны, группировка "Южная" нанесла удары по четырем бригадам ВСУ в ДНР, потери армии Украины составили до 140 военных, бронетранспортер М113, три боевые бронемашины, 10 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня, пять складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки "Восток" нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили в министерстве.

"Противник потерял более 225 военнослужащих, девять боевых бронированных машин и 12 автомобилей", - заявили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Григоровка и Преображенка Запорожской области", - сообщили военные.

По данным Минобороны, потери украинской армии за сутки составили до 65 военных, три боевые бронемашины, 10 автомобилей, орудие полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 марта 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Потушен пожар, возникший на Афипском НПЗ в Краснодарском крае после атаки БПЛА

Правительство РФ направит 5 млрд руб. на модернизацию сельских отделений почты

 Правительство РФ направит 5 млрд руб. на модернизацию сельских отделений почты

На Земле происходит первая продолжительная магнитная буря весны

Иран повредил пять самолетов-заправщиков США в ходе ударов по саудовской авиабазе

США нанесли удар по иранскому острову Харк

Московская неделя моды начинается в понедельник

 Московская неделя моды начинается в понедельник

Один человек погиб, один ранен при атаке дронами на Белгородскую область

Что произошло за день: пятница, 13 марта

В феврале из продуктов питания сильнее всего подорожали яйца - на 9,3%

В России в феврале инфляция составила 0,73%, годовая замедлилась до 5,91%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8649 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 731 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });