Военные заявили о продвижении группировки "Восток" в зоне проведения СВО

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Восток" продвигаются в глубину украинской обороны, группировки "Север", "Запад", "Центр" и "Южная" за сутки улучшили положение в зоне СВО, заявили в Минобороны России в субботу.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.

Группировки "Север" и "Южная" заняли более выгодные рубежи и позиции, группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение", - сказано в сообщении.

По словам военных, группировка нанесла удары по семи украинским бригадам в ДНР и Днепропетровской области, потери ВСУ за сутки составили более 290 военнослужащих, восемь боевых бронемашин, 18 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в Сумской области, сообщили в ведомстве. "В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, аэромобильной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уды, Волчанские хутора и Верхний Салтов Харьковской области", - заявили в Минобороны.

По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 225 военных, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS, станция контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и семь складов материальных средств.

Группировка войск "Запад" в течение суток нанесла удары по украинским подразделениям в Харьковской области и ДНР, потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, семь боевых бронемашин, 21 автомобиль, четыре артиллерийских орудия, станция контрбатарейной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Согласно сводке Минобороны, группировка "Южная" нанесла удары по четырем бригадам ВСУ в ДНР, потери армии Украины составили до 140 военных, бронетранспортер М113, три боевые бронемашины, 10 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня, пять складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки "Восток" нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили в министерстве.

"Противник потерял более 225 военнослужащих, девять боевых бронированных машин и 12 автомобилей", - заявили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Григоровка и Преображенка Запорожской области", - сообщили военные.

По данным Минобороны, потери украинской армии за сутки составили до 65 военных, три боевые бронемашины, 10 автомобилей, орудие полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.