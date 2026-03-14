Четыре женщины ранены при атаке дрона в Белгородкой области

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Четыре мирные жительницы пострадали при атаке украинского дрона в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в субботу.

"В городе Шебекино в результате атаки дрона на коммерческий объект четыре женщины получили баротравмы. Медицинская помощь оказана, лечение продолжат в амбулаторных условиях", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в результате атаки в здании пробита кровля, выбиты окна, а также повреждены входная группа и оборудование.

В Шебекинском округе в селе Первое Цепляево FPV-дрон ударил по парковке предприятия. В ходе атаки повреждены четыре грузовика. В селе Зимовное также произошла атака FPV-дрона, поврежден инфраструктурный объект.

В Белгородском округе в поселке Малиновка от ударов дронов загорелся ангар. В хуторе Церковный дрон сдетонировал на территории предприятия, повреждены кузов и стекла микроавтобуса.

В городе Грайворон от детонации беспилотников повреждены окна в двух квартирах двух многоквартирных домов, а также фасад, кровля и остекление административного здания.

В поселке Ракитное в результате атаки FPV-дрона произошло возгорание кровли коммерческого объекта, которое ликвидировано пожарным расчетом. От детонации второго беспилотника на территории одного из объектов в здании повреждено остекление. В селе Криничное два беспилотника ударили по территории сельхозпредприятия. В результате атаки повреждены сооружение и крыша одного из корпусов.