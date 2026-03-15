Губернатор Гладков сообщил об атаках на Белгород с применением 12 ракет

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двенадцати ракетах, атаковавших областной центр минувшей ночью.

"Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу с применением 12 боеприпасов", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его данным, в результате атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры, пять квартир в двух многоквартирных домах, частный дом, социальный объект и 11 автомобилей. На территории одного из объектов загорелись здание и оборудование. В настоящее время все очаги возгорания ликвидированы.

Кроме того, в результате падения обломков сбитых ракет в поселке Северный Белгородского округа повреждены остекление социального объекта и пяти автомобилей.

В ночь на 15 марта Гладков сообщил о массированном ракетном обстреле о стороны ВСУ, которому подвергся областной центр и прилегающий округ. Предварительно, пострадавших нет. Атакой нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры, в результате чего зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла.

Сейчас восстановительные работы продолжаются.

Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });