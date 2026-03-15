Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Новосибирской области

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Пять человек погибли в ДТП на 109-м км автодороги Р-255 в Новосибирской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону в воскресенье.

Авария произошла накануне вечером.

"Вследствие выезда на полосу встречного движения микроавтобуса Mercedes произошло ДТП с участием грузового автомобиля MAN, в котором погибли пять пассажиров Mercedes", - говорится в сообщении.

"Гражданин, совершивший ДТП, задержан", - отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).