Минобороны РФ заявило о нейтрализации 170 беспилотников ВСУ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Российские военные с 21:00 мск субботы до 07:00 мск воскресенья перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотников, в том числе 20 БПЛА, летевших на Москву, сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, беспилотники нейтрализованы над Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской областями, Краснодарским краем, Адыгеей, Крымом, Черным морем и Московским регионом, в том числе 20 БПЛА, летевших на Москву.