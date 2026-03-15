Ликвидированы два очага возгорания на нефтебазе в пригороде кубанского Тихорецка

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Пожарным удалось ликвидировать два из трех очагов возгорания на нефтебазе в пригороде Тихорецка Краснодарского края, возникших после атаки БПЛА, сообщает в воскресенье оперштаб региона.

"В пригороде Тихорецка на нефтебазе к 9:00 мск ликвидировали два из трех очагов возгорания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении задействованы 20 расчетов.

Ранее сообщалось, что возгорание на территории нефтебазы в Тихорецком районе Краснодарского края произошло в результате падения обломков БПЛА. Пострадавших нет.