Локализован последний очаг возгорания на нефтебазе на Кубани

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали третий очаг возгорания на нефтебазе в пригороде Тихорецка Краснодарского края, возникшего после атаки БПЛА, сообщает в воскресенье оперштаб региона.

"На нефтебазе в пригороде Тихорецка в 13:09 мск локализовали оставшийся очаг возгорания", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что возгорание на территории нефтебазы в Тихорецком районе Краснодарского края произошло в результате падения обломков БПЛА. Пострадавших нет. Утром было ликвидировано два из трех очагов возгорания.