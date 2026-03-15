Три человека ранены в приграничье Курской области в результате удара дрона ВСУ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Три мирных жителя ранены в приграничном поселке Коренево Курской области в результате атаки беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"В результате удара у 56-летней женщины слепое осколочное ранение правого плеча и бедра. У 49-летней женщины касательное осколочное ранение левого бедра и правой ноги. У 57-летнего мужчины касательное осколочное ранение головы, слепое осколочное ранение спины, руки, стопы, плеча и кисти, повреждения груди", - написал Хинштейн в своем канале в мессенджере Мах в воскресенье.