В Рыльском районе Курской области в результате ударов по трассе ранена женщина

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 36 БПЛА, сбитых с 9 утра 19 марта до 7 утра 20 марта над регионом, о 14 артобстрелах отселенных районах и одном сбросе с беспилотника взрывного устройства.

На дороге между деревнями Александровка и Викторовка Рыльского района пострадала 29-летняя женщина. Она получила слепые осколочные ранения левой голени, правой стопы с переломом пяточных костей, левого предплечья. Ее доставили в Курскую областную больницу.

В деревне Журятино Рыльского района была повреждена ЛЭП, в результате чего было нарушено электроснабжение в 17 населенных пунктах, его уже восстановили.

Погибших нет, добавил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 марта 2026 года Военная операция на Украине
