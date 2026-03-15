Поиск

Референдум по новой Конституции Казахстана признан состоявшимся

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Референдум по новой казахстанской Конституции признан состоявшимся, явка к 14:00 составила 51,93%, сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии Шавхат Утемисов.

"В общем по стране на 14:00 получили бюллетени 6 млн 471 тыс. 378 граждан, что составляет 51,93% от числа включенных в списки для голосования", - сказал он на заседании ЦИК в воскресенье.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 конституционного закона "О республиканском референдуме", референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме, добавил Утемисов.

По данным ЦИК, в области Абай явка составила 61,04%, в Акмолинской области - 60,05%, Актюбинской - 61,37%, Алматинской - 56,13%, Атырауской - 56,54%, Западно-Казахстанской - 49,97%, Жамбылской - 51,13%, в области Жетису - 59,82%, в Карагандинской области - 57,32%, Костанайской -56,51%, Кызылординской - 64,63%, Мангистауской - 53,14%, Павлодарской - 53,31%, Северо-Казахстанской - 52,37%, Туркестанской - 58,03%, в области Улытау - 52,06%, в Восточно-Казахстанской области - 59,6%.

В столице Казахстана Астане явка составила 40,68%, в Алматы - 21,68%, в Шымкенте - 58,24%.

Дальнейшая информация о явке будет предоставлена в 16:00.

Население Казахстана превышает 20,5 млн человек. Правом участия в референдуме обладают около 12,5 млн граждан.

Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Следующие выборы президента Казахстана пройдут в 2029 году

Не менее 17 судов и буровая платформа были атакованы Ираном с начала операции США

Израиль проинформировал США о серьезной нехватке ракет-перехватчиков

 Израиль проинформировал США о серьезной нехватке ракет-перехватчиков

Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 марта

В Казахстане началось голосование на референдуме по новой Конституции

 В Казахстане началось голосование на референдуме по новой Конституции

Президент США заверил, что некоторые страны согласны обеспечить безопасность в Ормузском проливе

 Президент США заверил, что некоторые страны согласны обеспечить безопасность в Ормузском проливе

Аракчи призвал ближневосточные страны выдворить силы США со своей территории

 Аракчи призвал ближневосточные страны выдворить силы США со своей территории

Глава МИД Ирана предупредил об ответе Тегерана на удары США по острову Харк

Что произошло за день: суббота, 14 марта
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8661 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 752 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
