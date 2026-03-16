Поиск

Минобороны РФ сообщило о ликвидации 28 БПЛА с 20:00 до 23:00 воскресенья

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО с 20:00 до 23:00 воскресенья перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

По его информации, семь БПЛА нейтрализовали над Московским регионом, в том числе три, летевших в сторону столицы.

Также 12 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, 3 - над Воронежской, по 2 - над Белгородской и Смоленской, по одному - над Курской и Тульской.

Ранее ведомство информировало, что с 14:00 до 20:00 российские военные перехватили и уничтожили над российскими регионами 113 украинских беспилотников. Перед этим сообщалось о нейтрализации 125 украинских БПЛА с 8:00 до 14:00.

Количество сбитых в воскресенье беспилотников, летевших на Москву, достигло 53, заявлял мэр столицы Сергея Собянина.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

