Минобороны РФ заявило о нейтрализации 125 украинских дронов

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в период с 08:00 до 14:00 перехватили и уничтожили 125 украинских беспилотников, из них 28 летевших на Москву, заявили в Минобороны России в воскресенье.

По данным ведомства, военными нейтрализованы: 51 дрон ВСУ над Брянской областью, 38 - над Московским регионом, 19 - над Калужской областью, по пять над территориями Белгородской и Тульской областей.

В Минобороны РФ также заявили, что три дрона перехвачены и уничтожены над Смоленской областью, два - над Владимирской и по одному дрону над Курской и Тверской областями.

Ранее в ведомстве сообщали, что российские военные с 21:00 субботы до 07:00 воскресенья перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотников, в том числе 20 БПЛА, летевших на Москву.