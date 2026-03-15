Российские военные с 14:00 мск уничтожили 113 дронов ВСУ, 18 - над Московским регионом

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Российские военные в воскресенье с 14:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, 73 БПЛА сбили над Брянской областью.

Минобороны сообщило, что 18 украинских дронов с 14:00 мск нейтрализованы над Московским регионов, из них 14 летели в сторону столицы.

По данным министерства, еще семь украинских беспилотников сбили над Калужской областью, шесть - над Смоленской, пять - над Курской.

По одному дрону нейтрализовали над Белгородской, Тверской, Ярославской областями и Черным морем, проинформировало Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что с 8.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 125 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 марта 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны ВСУ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });