Российские военные с 14:00 мск уничтожили 113 дронов ВСУ, 18 - над Московским регионом

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Российские военные в воскресенье с 14:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, 73 БПЛА сбили над Брянской областью.

Минобороны сообщило, что 18 украинских дронов с 14:00 мск нейтрализованы над Московским регионов, из них 14 летели в сторону столицы.

По данным министерства, еще семь украинских беспилотников сбили над Калужской областью, шесть - над Смоленской, пять - над Курской.

По одному дрону нейтрализовали над Белгородской, Тверской, Ярославской областями и Черным морем, проинформировало Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что с 8.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 125 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: