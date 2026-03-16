Землетрясение магнитудой 4,7 произошло возле Северных Курил

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в ночь на понедельник в Тихом океане возле Северных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в ночь на 16 марта в Тихом океане с эпицентром в 106 км юго-восточнее города Северо-Курильска на о. Парамушир. Очаг залегал на глубине 26 км под морским дном", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, сейсмическое событие ощутили силой до трех баллов в Северо-Курильске (единственный населенный пункт на Северных Курилах - ИФ). Тревога цунами не объявлялась.