Землетрясение магнитудой 4,7 произошло возле Северных Курил

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в ночь на понедельник в Тихом океане возле Северных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в ночь на 16 марта в Тихом океане с эпицентром в 106 км юго-восточнее города Северо-Курильска на о. Парамушир. Очаг залегал на глубине 26 км под морским дном", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, сейсмическое событие ощутили силой до трех баллов в Северо-Курильске (единственный населенный пункт на Северных Курилах - ИФ). Тревога цунами не объявлялась.

Северные Курилы Тихий океан землетрясение
Число пытавшихся атаковать Москву БПЛА достигло 15

Десять БПЛА сбито на подлете к Москве в понедельник

Московские аэропорты вернулись к штатной работе

Количество уничтоженных на подлете к Москве БПЛА достигло 50

Что произошло за день: воскресенье, 15 марта

Пожар на нефтебазе на Кубани полностью ликвидирован

Песков отметил, что РФ открыта к переговорам по Украине, но европейцы их не желают

Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" временно прекратили прием и выпуск самолетов

Аэропорт Внуково временно закрыт

Человек погиб при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Воронежской области
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 765 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8662 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });