Землетрясение магнитудой 5,1 произошло возле Северных Курил

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано днем во вторник в Тихом океане возле Северных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,1 произошло во вторник в 14:24 по сахалинскому времени (06:24 по Москве) в Тихом океане с эпицентром в 77 км южнее необитаемого о. Симушир, очаг залегал на глубине 12 км под морским дном", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в населенных пунктах Курил сейсмическое событие не ощутили. Тревога цунами не объявлялась.