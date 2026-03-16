Камчатский вулкан Шивелуч выбросил 9-километровый столб пепла

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, в понедельник вечером выбросил столб пепла на высоту до 9 км над уровнем моря. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН в своем канале в Max со ссылкой на спутниковые данные.

"Шлейф пепла протянулся на 10 км на северо-запад от вулкана", - сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН на своем сайте.

По данным KVERT, в северной части лавового купола вулкана продолжает расти новый блок лавы, "в любой момент могут произойти выбросы пепла на высоту до 12 км".

Для Шивелуча установлен "оранжевый" код авиационной опасности. Активность вулкана угрожает местным и международным авиаперевозкам.

Шивелуч – самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки. Возраст Шивелуча оценивается в 60-70 тыс. лет.