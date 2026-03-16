Камчатский вулкан Шивелуч выбросил 9-километровый столб пепла

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, в понедельник вечером выбросил столб пепла на высоту до 9 км над уровнем моря. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН в своем канале в Max со ссылкой на спутниковые данные.

"Шлейф пепла протянулся на 10 км на северо-запад от вулкана", - сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН на своем сайте.

По данным KVERT, в северной части лавового купола вулкана продолжает расти новый блок лавы, "в любой момент могут произойти выбросы пепла на высоту до 12 км".

Для Шивелуча установлен "оранжевый" код авиационной опасности. Активность вулкана угрожает местным и международным авиаперевозкам.

Шивелуч – самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки. Возраст Шивелуча оценивается в 60-70 тыс. лет.

Камчатка Шивелуч РАН
Уничтожено 38 беспилотников, летевших на Москву в понедельник

Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 30

Внуково, Домодедово и Шереметьево принимают и выпускают самолеты по согласованию

Число пытавшихся атаковать Москву БПЛА возросло до 26

Пожар начался на нефтебазе в Краснодарском крае после атаки БПЛА

До 20 увеличилось количество летевших на Москву беспилотников

Число пытавшихся атаковать Москву БПЛА достигло 15

Московские аэропорты вернулись к штатной работе

Количество уничтоженных на подлете к Москве БПЛА достигло 50

Что произошло за день: воскресенье, 15 марта
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8672 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 773 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
