Кремль не стал комментировать заявление Зеленского о поставках РФ дронов в Иран

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют заявления, подобные высказыванию президента Украины Владимира Зеленского по поводу поставок российских дронов в Иран, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Здесь, наверное, вам нужно обращаться к руководителю киевского режима, спрашивая у него, откуда он взял такую информацию. Мы не комментируем подобные заявления", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Ранее Зеленский заявил, что Россия передала Ирану дроны, которые Тегеран использовал в развернувшемся в регионе конфликте.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });