Кремль не стал комментировать заявление Зеленского о поставках РФ дронов в Иран

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют заявления, подобные высказыванию президента Украины Владимира Зеленского по поводу поставок российских дронов в Иран, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Здесь, наверное, вам нужно обращаться к руководителю киевского режима, спрашивая у него, откуда он взял такую информацию. Мы не комментируем подобные заявления", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Ранее Зеленский заявил, что Россия передала Ирану дроны, которые Тегеран использовал в развернувшемся в регионе конфликте.