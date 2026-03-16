Кремль ожидает возобновления переговорного процесса по Украине в обозримой перспективе

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Место и время очередного раунда трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию до сих пор не согласовано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается российской стороны, то мы открыты к продолжению переговорного процесса, мы ждем следующего раунда переговоров. Пока, к сожалению, по понятным причинам, место и время до сих пор не согласованы, но мы считаем, что это будет возможно уже в обозримый перспективе", - заявил Песков журналистам в понедельник.

Отвечая на вопрос о возможном месте очередного раунда трехсторонних переговоров по Украине и о том, что по соображениям безопасности американцы отказываются проводить переговоры за пределами США, Песков сказал: "Сейчас действительно приоритеты американских переговорщиков другие, у них много нагрузки на других направлениях, (это) хорошо понятно. Действительно, пока место встречи не определено".

Он прокомментировал публикации в иностранных СМИ, согласно которым мирный процесс по Украине, посредником в котором выступают США, застопорился из-за того, что президент Дональд Трамп потерял к нему интерес в связи с военными действиями против Ирана.

"Мы видели, действительно, подобные сообщения (...). Но, с другой стороны, активное упоминание президентом Трампом темы Украины в последние дни в его заявлениях говорит об обратном: никакого интереса, судя по заявлениям, президент Трамп не терял. Более того, он рекомендует, и настоятельно рекомендует президенту Зеленскому пойти на сделку. И из этих заявлений следует, что именно украинская сторона является основным тормозом в переговорном процессе", - сказал Песков.