В РСТ считают, что ограничения на полеты AZUR air заметно повлияют на туристические перевозки

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - AZUR air перевозит около 2,5 млн туристов в год, поэтому ограничения на ее полеты заметно повлияют на рынок туристических перевозок, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Временные ограничения полетных программ авиакомпании AZUR air оказывают заметное влияние на рынок туристических перевозок. При этом авиакомпания предпринимает усилия для исправления выявленных ошибок, и в ближайшие дни ожидаются ответы по корректировкам. Самое важное - регулярность полётов, которая после обновления программы будет соответствовать нормам", - сказал он журналистам в понедельник.

По словам Горина, AZUR air - одна из немногих российских авиакомпаний, специализирующихся на чартерных туристических перевозках. Несмотря на некоторое сокращение рейсов, компания продолжает выполнять свои программы.

"Поскольку AZUR air фактически является ключевым игроком на рынке чартерных перевозок, временные ограничения неизбежно сказываются на рынке: часть объемов перераспределяется на другие авиакомпании. Это могут быть как регулярные рейсы российских и иностранных перевозчиков, так и групповые рейсы, закрепленные за туроператорами. Авиакомпания перевозит около 2,5 млн пассажиров в год, преимущественно туристов. В условиях дефицита флота и ограниченных возможностей его обновления AZUR air остается значимым игроком, особенно на направлении Россия - Турция, где ее доля может достигать 20%", - добавил эксперт.

По его словам, полностью компенсировать эти объемы другими российскими перевозчиками непросто: сокращение флота российских авиакомпаний составляет около 10% в год, и только за прошлый год выбыло 58 самолетов. Заменить эти рейсы, отметил Горин, полностью они не смогут.

"В то же время увеличивается роль иностранных авиакомпаний - их доля на рынке достигает 47%, против 20-25% в 2019-2022 годах. Ограниченные возможности российских перевозчиков по обновлению флота делают иностранных игроков важными для предоставления альтернативных вариантов. Что касается цен, сокращение предложения на фоне нестабильной геополитической ситуации может приводить к их росту. На стоимость билетов сегодня влияют не только цены на авиационный керосин, но и доступность флота для выполнения программ", - пояснил эксперт.

Как сообщалось, Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта AZUR air, который позволяет выполнять коммерческие перевозки, до 8 июня. Решение принято после внеплановой проверки перевозчика Ространснадзором, по итогам которой выявлены нарушения требований воздушного законодательства. Если до 8 июня эти нарушения не будут устранены, сертификат эксплуатанта будет аннулирован.

Источник на рынке сообщил ранее "Интерфаксу", что перевозчик на этом фоне отменил полетную программу в Паттайю (Таиланд) из четырех городов РФ до конца апреля.

Парк авиакомпании состоит из 23 Boeing разного типа, в эксплуатации находится примерно половина из них.