Поиск

AZUR air после ограничения сертификата отменила некоторые рейсы в Таиланд до конца апреля

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания AZUR air, сертификат эксплуатанта которой ограничила Росавиация, отменила полетную программу в Паттайю (Таиланд) из четырех городов России, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к туроператору, с которым работает перевозчик.

По его словам, рейсы отменены из Москвы, Самары, Уфы и Екатеринбурга с 25 марта до конца зимнего туристического сезона - то есть до конца апреля. "Туры на этих рейсах уже сняты с продажи", - отметил собеседник. Полетная программа AZUR air в Паттайю из Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Новокузнецка, Владивостока, Иркутска, Барнаула, по его словам, пока сохранится.

AZUR air выполняет рейсы по заказу туроператоров, в текущем зимнем расписании - из Москвы и других крупных городов только в Таиланд (в Пхукет и Паттайю) и во Вьетнам (Нячанг и Фукуок). "Интерфакс" направил запросы в авиакомпанию и Anex Tour, с которым она работает.

Росавиация 12 марта ограничила срок действия сертификата эксплуатанта (позволяет выполнять коммерческие перевозки) AZUR air до 8 июня. Решение принято после того, как Ространснадзор в ходе внеплановой проверки перевозчика выявил нарушения требований воздушного законодательства. Если до 8 июня эти нарушения не будут устранены, сертификат эксплуатанта будет аннулирован.

Руководству AZUR air Росавиация выдала ряд рекомендаций, среди которых - повышение уровня безопасности полетов и сокращение программы рейсов. В компании обещали "в кратчайшие сроки" подготовить план корректирующих мероприятий, отметив, что она продолжает текущую операционную деятельность и готовится к летнему сезону. Многочисленные задержки и отмены рейсов в первые месяцы года, ставшие причиной проверки Ространснадзора, были следствием "череды не связанных между собой авиационных событий", пояснили в компании. В каждом случае незапланированной посадки или возвращения самолета в аэропорт вылета "приоритетом экипажей было обеспечение полной безопасности полета, воздушного судна и пассажиров", заявили в AZUR air.

В парке авиакомпании 23 Boeing разного типа - согласно открытым источникам, в эксплуатации находится примерно половина из них.

AZUR air Anex Tour Пхукет Таиланд Ространснадзор Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лихачев заявил, что у РФ нет подтверждений разработки Ираном ядерного оружия

Обнаружено тело второго пропавшего в Звенигороде ребенка

Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае полностью ликвидирован

ФСБ задержала подозреваемых в госизмене в Московской и Тверской областях

Открытое горение на нефтебазе в Краснодарском крае ликвидировано

Российские военные нейтрализовали за ночь 176 беспилотников ВСУ

Таиланд выдал РФ фигуранта дела о вымогательстве в особо крупном размере

 Таиланд выдал РФ фигуранта дела о вымогательстве в особо крупном размере

Ставропольский губернатор сообщил об отражении атаки на промзону Невинномысска

Дмитриев сообщил о снятии ограничений США со 100 млн баррелей российской нефти

 Дмитриев сообщил о снятии ограничений США со 100 млн баррелей российской нефти

Глава Минфина США назвал разрешение продавать нефть из РФ краткосрочной мерой
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 698 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8642 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 280 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });