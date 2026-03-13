AZUR air после ограничения сертификата отменила некоторые рейсы в Таиланд до конца апреля

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания AZUR air, сертификат эксплуатанта которой ограничила Росавиация, отменила полетную программу в Паттайю (Таиланд) из четырех городов России, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к туроператору, с которым работает перевозчик.

По его словам, рейсы отменены из Москвы, Самары, Уфы и Екатеринбурга с 25 марта до конца зимнего туристического сезона - то есть до конца апреля. "Туры на этих рейсах уже сняты с продажи", - отметил собеседник. Полетная программа AZUR air в Паттайю из Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Новокузнецка, Владивостока, Иркутска, Барнаула, по его словам, пока сохранится.

AZUR air выполняет рейсы по заказу туроператоров, в текущем зимнем расписании - из Москвы и других крупных городов только в Таиланд (в Пхукет и Паттайю) и во Вьетнам (Нячанг и Фукуок). "Интерфакс" направил запросы в авиакомпанию и Anex Tour, с которым она работает.

Росавиация 12 марта ограничила срок действия сертификата эксплуатанта (позволяет выполнять коммерческие перевозки) AZUR air до 8 июня. Решение принято после того, как Ространснадзор в ходе внеплановой проверки перевозчика выявил нарушения требований воздушного законодательства. Если до 8 июня эти нарушения не будут устранены, сертификат эксплуатанта будет аннулирован.

Руководству AZUR air Росавиация выдала ряд рекомендаций, среди которых - повышение уровня безопасности полетов и сокращение программы рейсов. В компании обещали "в кратчайшие сроки" подготовить план корректирующих мероприятий, отметив, что она продолжает текущую операционную деятельность и готовится к летнему сезону. Многочисленные задержки и отмены рейсов в первые месяцы года, ставшие причиной проверки Ространснадзора, были следствием "череды не связанных между собой авиационных событий", пояснили в компании. В каждом случае незапланированной посадки или возвращения самолета в аэропорт вылета "приоритетом экипажей было обеспечение полной безопасности полета, воздушного судна и пассажиров", заявили в AZUR air.

В парке авиакомпании 23 Boeing разного типа - согласно открытым источникам, в эксплуатации находится примерно половина из них.