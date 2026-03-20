Поиск

AZUR air представила Росавиации план действия для снятия ограничений сертификата

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания AZUR air направила в Росавиацию план корректирующих мероприятий, которые направлены на снятие ограничений сертификата эксплуатанта перевозчика.

В документе содержится информация о проведении внутреннего аудита инженерно-технических служб, а также о мерах "по дополнительному контролю процессов технического обслуживания воздушных судов", сообщил представитель AZUR air журналистам.

"Кроме того, авиакомпания уведомила Росавиацию о корректировке программы полетов и предоставила обновленные данные по операционной деятельности. AZUR air продолжает взаимодействие с агентством и в установленном порядке информирует регулятора о реализуемых мерах и результатах их выполнения", - отметил он.

Ранее в марте Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта AZUR air (позволяет выполнять коммерческие перевозки - ИФ) до 8 июня. Решение принято после внеплановой проверки перевозчика Ространснадзором: по ее итогам были выявлены нарушения требований воздушного законодательства, связанные в том числе с многочисленными задержками и отменами рейсов в первые месяцы года. Если до 8 июня эти нарушения не будут устранены, сертификат эксплуатанта будет аннулирован, предупреждали в Росавиации.

Руководству AZUR air выдали ряд рекомендаций, среди которых - повышение уровня безопасности полетов и сокращение программы рейсов. После этого, как сообщал источник "Интерфакса" в туротрасли, компания отменила полетную программу в Паттайю (Таиланд) из четырех городов РФ.

AZUR air выполняет рейсы по заказу туроператоров, в текущем зимнем расписании - только в Таиланд (в Пхукет и Паттайю) и во Вьетнам (Нячанг и Фукуок). Парк авиакомпании состоит из 23 Boeing разного типа - согласно открытым источникам, в эксплуатации находится примерно половина из них.

AZUR air Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

