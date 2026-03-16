Лавров заявил о готовности РФ выступить посредником в урегулировании ситуации вокруг Ирана

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Россия готова выступить посредником в урегулировании ситуации вокруг Ирана, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы, еще раз подчеркну, выступаем и будем вместе с другими единомышленниками нашими выступать за немедленное прекращение боевых действий и поиск политического урегулирования. Готовы, как не раз президент (РФ Владимир) Путин говорил, в этом политическом процессе сыграть посредническую роль, если эта роль будет востребована. Мы считаем, что у нас такие возможности есть", - сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник.

Как отметил глава МИД РФ, в ситуации вокруг Ирана, "во-первых, надо, конечно же, прекращать боевые действия, садиться за стол переговоров, если доверие к переговорам еще сохраняется".

Во-вторых, по словам Лаврова, "в качестве самого неотложного, первоочередного шага надо сделать все, чтобы все участники этой кризисной ситуации прекратили действия, которые наносят ущерб гражданской инфраструктуре и которые ведут к жертвам среди гражданского населения - как в арабских странах залива, так и в Исламской Республике Иран".

"Это, на мой взгляд, совершенно неотложные вещи, и надеюсь, что мы постараемся вместе с другими разумными государствами продвигать такой подход на международной арене", - сказал глава внешнеполитического ведомства.