Лавров предложил разработать концепцию коллективной безопасности для Персидского залива

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Россия выступает за выработку концепции коллективной безопасности в районе Персидского залива, которая бы обеспечивала баланс интересов в отношениях между Ираном и соседями - странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.

"Конечно, нам небезразлично, что происходит в отношениях между Ираном и его соседями. Напомнили совсем недавно всем нашим коллегам о давней российской инициативе о разработке концепции безопасности в районе Персидского залива", - сказал министр.

Он напомнил, что речь идет о концепции, которая "предусматривала бы взаимодействие пяти-шести аравийских монархий с Исламской республикой Иран".

"В том числе меры военной транспарентности, меры укрепления доверия и другие незамысловатые, по большому счету, уже апробированные в самых разных регионах мира шаги, которые позволят успокоить и стабилизировать этот важнейший регион", - пояснил Лавров.

В Москве "убеждены, что именно такой путь - путь переговоров, путь объединения и согласования баланса интересов, отвечает интересам всего этого региона, важнейшего региона мира", "а не попытки силой заставить какую-то страну, тем более Исламскую республику Иран, следовать диктату из-за рубежа", добавил глава МИД.

Он отметил, что "аналогичную инициативу высказала КНР совсем недавно, турецкие коллеги тоже готовы подключиться к посредническим усилиям".

"Мы сейчас все эти вопросы обсуждаем и, конечно, доводим наши оценки и эволюцию наших взглядов и до иранцев, и до государств-членов Совета сотрудничества Персидского залива", - заявил Лавров.

"Совсем недавно за коллективный переговорный процесс высказался министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, - напомнил он. - Так что здесь есть налицо добрая воля. Надеемся, что на ее демонстрацию ответят взаимностью".

В ССАГПЗ входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия.

Аббас Аракчи Иран МИД Сергей Лавров
Володин сожалеет о спешке с инициативой о запрете "обвинительной информации" в СМИ

