Ряд населенных пунктов в Курской области остался без света из-за атаки БПЛА

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Энергоснабжение нарушено в населенных пунктах двух районов Курской области в результате атаки двух беспилотников на объект энергетической инфраструктуры, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"В результате удара нарушено электроснабжение в населённых пунктах Глушковского и Рыльского районов. Как только позволит обстановка, энергетики приступят к восстановлению", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Мах в понедельник.

Также он проинформировал об увеличении числа пострадавших в результате атаки дрона в Рыльске 13 марта.

"Пострадавшую при атаке дрона в Рыльске, которая не сразу обратилась за медпомощью, доставят в Курск", - добавил Хинштейн.

По его информации, у 53-летней женщины - минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение грудной клетки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и акубаротравма. В ближайшее время её доставят в Курскую областную больницу.

В минувшую пятницу губернатор сообщал о двух пострадавших при ударе украинского дрона по Рыльску.

