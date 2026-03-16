Поиск

В МИД сообщили о выбросах газа с судна "Арктик Метагаз"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российский газовоз "Арктик Метагаз", получивший серьезные повреждения в начале марта у берегов Мальты, дрейфует без экипажа в Средиземном море, на судне усилился крен, на нем остается топливо, фиксируются выбросы газа, сообщила представитель МИД Мария Захарова.

"Как добросовестное государство флага наша страна держит ситуацию на контроле. Судовладелец отслеживает местоположение танкера. Российские уполномоченные органы находятся в контакте с судовладельцем и иностранными компетентными властями", - сказала она.

Она отметила, что "применимые к нынешней ситуации международно-правовые нормы предполагают ответственность прибрежных стран (так называемых затронутых государств) за разрешение ситуации с дрейфующим судном и предотвращение экологической катастрофы".

"Дальнейшая вовлеченность в процесс судовладельца и России как государства флага будет зависеть от конкретных обстоятельств", - заявила Захарова.

"После беспрецедентной террористической атаки безэкипажными катерами и беспилотниками, произошедшей 4 марта в непосредственной близости от берегов Мальты, СПГ-танкер "Арктик Метагаз" под флагом России в настоящее время находится в свободном дрейфе в Средиземном море, - сказала Захарова. - На судне отсутствует экипаж (эвакуировался после нападения, двоим морякам была оказана экстренная медицинская помощь), само судно имеет серьезные повреждения: на борту раздаются хлопки, фиксируются выбросы газа, усилился крен, наблюдаются локальные очаги пожара".

"На момент оставления судна в бункерных танках оставалось топливо (450 мт тяжелого и 250 мт дизельного топлива), а также значительное количество природного газа, - сообщила предствитель МИД. - Ожидаем правовой квалификации инцидента с газовозом со стороны российских правоохранительных органов, после которой будем рассматривать дополнительные шаги, в том числе в международно-правовой плоскости".

3 марта российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован поблизости от территориальных вод Мальты. Минтранс сообщал, что все 30 членов экипажа, граждане России, были спасены.

МИД Мария Захарова Минтранс СПГ Арктик Метагаз Средиземное море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 16 марта

Банк России отметил снижение инфляции в феврале

 Банк России отметил снижение инфляции в феврале

Герасимов заявил о продвижении российских войск в направлении Славянска

Герасимов проверил ход выполнения боевых задач "Южной" группировкой войск

 Герасимов проверил ход выполнения боевых задач "Южной" группировкой войск

Приставы арестовали 32 млрд рублей ЮГК

 Приставы арестовали 32 млрд рублей ЮГК

Правкомиссия одобрила проект о выдворении из РФ за преступления против общественной безопасности

 Правкомиссия одобрила проект о выдворении из РФ за преступления против общественной безопасности

Минобороны РФ сообщило об уничтожении с 8 утра 96 украинских дронов

В ГД внесен проект, который упрощает подтверждение права военных на льготный период по кредитам

 В ГД внесен проект, который упрощает подтверждение права военных на льготный период по кредитам
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 794 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8688 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
