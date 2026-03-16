В МИД сообщили о выбросах газа с судна "Арктик Метагаз"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российский газовоз "Арктик Метагаз", получивший серьезные повреждения в начале марта у берегов Мальты, дрейфует без экипажа в Средиземном море, на судне усилился крен, на нем остается топливо, фиксируются выбросы газа, сообщила представитель МИД Мария Захарова.

"Как добросовестное государство флага наша страна держит ситуацию на контроле. Судовладелец отслеживает местоположение танкера. Российские уполномоченные органы находятся в контакте с судовладельцем и иностранными компетентными властями", - сказала она.

Она отметила, что "применимые к нынешней ситуации международно-правовые нормы предполагают ответственность прибрежных стран (так называемых затронутых государств) за разрешение ситуации с дрейфующим судном и предотвращение экологической катастрофы".

"Дальнейшая вовлеченность в процесс судовладельца и России как государства флага будет зависеть от конкретных обстоятельств", - заявила Захарова.

"После беспрецедентной террористической атаки безэкипажными катерами и беспилотниками, произошедшей 4 марта в непосредственной близости от берегов Мальты, СПГ-танкер "Арктик Метагаз" под флагом России в настоящее время находится в свободном дрейфе в Средиземном море, - сказала Захарова. - На судне отсутствует экипаж (эвакуировался после нападения, двоим морякам была оказана экстренная медицинская помощь), само судно имеет серьезные повреждения: на борту раздаются хлопки, фиксируются выбросы газа, усилился крен, наблюдаются локальные очаги пожара".

"На момент оставления судна в бункерных танках оставалось топливо (450 мт тяжелого и 250 мт дизельного топлива), а также значительное количество природного газа, - сообщила предствитель МИД. - Ожидаем правовой квалификации инцидента с газовозом со стороны российских правоохранительных органов, после которой будем рассматривать дополнительные шаги, в том числе в международно-правовой плоскости".

3 марта российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован поблизости от территориальных вод Мальты. Минтранс сообщал, что все 30 членов экипажа, граждане России, были спасены.