В Белгородской области в результате атаки БПЛА на предприятие ранена женщина

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Борисовском округе Белгородской области три FPV-дрона атаковали сельхозпредприятие в селе Грузское, пострадала женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавшая получила баротравму, лечиться она будет амбулаторно.

На месте атаки поврежден "КамАЗ".

В Белгородском округе в селе Красный Октябрь беспилотник повредил автомобиль на парковке предприятия.

В результате атак двух FPV-дронов на предприятие в хуторе Шаховка Волоконовского округа повреждено транспортное средство.

В Грайворонском округе в селе Головчино от ударов беспилотников повреждены легковой автомобиль на территории коммерческого объекта, а также остекление и заборы трех домовладений. В селе Гора-Подол в результате падения обломков от сбитого беспилотника повреждена кровля соцобъекта.

В Шебекинском округе в селе Графовка от атаки дрона повреждения получили два грузовых автомобиля на территории предприятия. В городе Шебекино беспилотник ударил по территории предприятия, в результате чего пробита кровля, повреждены стены и остекление здания.

В Валуйском округе в селе Казинка FPV-дрон атаковал предприятие и повредил кровлю здания.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 марта 2026 года Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков Шебекинский округ Грайворонский округ Белгородская область
