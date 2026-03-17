Брянский губернатор сообщил о еще одном пострадавшем из-за атак БПЛА

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Дроны-камикадзе утром атаковали село Кистер Погарского района, там ранен мужчина, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Пострадавшего доставили в больницу. На месте атаки поврежден жилой дом.

Ранее этим утром Богомаз сообщал о двух раненных в результате удара дрона по автомобилю в поселке Белая Березка Трубчевского района. Кроме того, в результате атаки БПЛА на город Стародуб была ранена женщина. Всем троим потребовалась госпитализация.