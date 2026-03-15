Мужчина ранен при атаке дронов ВСУ на сельхозпредприятие в Брянской области

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об одном раненом при ударе беспилотников ВСУ по селу Чаусы Погарского района.

"В результате атаки дронами-камикадзе по территории сельхозпредприятия в селе Чаусы Погарского района, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Поврежден трактор", - написал он в мессенджере Мах в воскресенье.

Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Богомаз сообщил, что за прошедшие сутки с 8:00 14 марта до 8:00 15 марта над территорией региона было уничтожено 168 украинских БПЛА.

В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что российские военнослужащие в период с 08:00 до 14:00 воскресенья перехватили и уничтожили, в частности, над Брянской областью 51 украинский дрон.