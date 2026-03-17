В Ленобласти при падении обломков БПЛА рядом с трубопроводом сработала аварийная система

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Выборгском районе при падении обломков беспилотника в зоне трубопровода сработала штатная автоматическая противоаварийная система, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Жертв и разрушений нет.

Он уточнил, что утром над юго-западными районами Ленобласти, южным и северным побережьем Финского залива уничтожено 14 БПЛА.

Ранее утром Дрозденко сообщал о нейтрализации девяти дронов над регионом.