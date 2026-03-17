Губернатор Ленобласти сообщил о нейтрализации девяти БПЛА над регионом

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Над территорией Ленинградской областью ликвидировано девять беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Над юго-западными районами Ленобласти уничтожено 4 БПЛА", - написал он и позднее добавил, что были ликвидированы еще пять дронов.

"По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Работа ПВО продолжается", - отметил Дрозденко.

Минобороны утром сообщило, что над Ленинградской областью были нейтрализованы четыре БПЛА.