Петербуржец получил условный срок по делу о незаконной продаже военной техники

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Петербуржец приговорен к условному сроку по делу о незаконной передаче авиационно-технических изделий, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Фигурант признан виновным в трех эпизодах по статье 189 УК (незаконные экспорт или передача товаров или технологий, вооружения или военной техники). Он приговорен к пяти годам условно и штрафу в 300 тысяч рублей.

Следствие и суд установили, что подсудимый передал представителю иностранного государства средства пассивной защиты от ракет, пиропатроны от боевых пушек и блоки управления противотанковыми управляемыми ракетами, используемые в конструкции военных вертолетов и самолетов. Его задержали с поличным при получении денег, вывоза авиационно-технических изделий не допущено.

ФСБ Петербург
