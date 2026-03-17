Шойгу отметил четырехкратный рост числа воздушных атак Украины на инфраструктуру в России

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Число предпринятых Украиной воздушных атак на объекты инфраструктуры России в 2025 году увеличилось почти в четыре раза по сравнению с 2024 годом, сообщил секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

"В прошедшем году почти в 4 раза увеличилось число предпринятых противником воздушных атак на объекты инфраструктуры в различных российских регионах, в 2025 году совершено свыше 23 тысяч атак, в 2024 году - 6,2 тысячи", - сказал он на выездном совещании в Екатеринбурге.

Первоочередные цели противника, по его словам - объекты военного назначения, транспорта и топливно-энергетического комплекса,

Он также отметил увеличение числа попыток совершения диверсий и терактов в России.

"На фоне стремительно развивающихся военных действий на Ближнем Востоке и резкого обострения геополитической ситуации в целом, такие угрозы (диверсий и террористических актов - ИФ) становятся еще реальнее и масштабнее", - сказал Шойгу.

По его словам, в 2025 году в России было совершено 1830 терактов что на 40% больше, чем в 2024 году (1101) и в 6,5 раз больше, чем в 2023 году (271).

Он добавил, что украинская сторона также активно использует информационно-психологические методы посредством различных средств коммуникации и в интернете, "пытаясь воздействовать на отдельные, прежде всего маргинальные, группы населения, склонить их к противоправным действиям под влиянием корыстных или идеологических мотивов".

"Таким образом, актуальность рассматриваемой проблемы очевидна. А недооценка уровня угроз промедление в устранении имеющихся уязвимостей могут привести к трагическим последствиям, подорвать социально-экономическую стабильность, осложнить выполнение задач тылового обеспечения наших Вооруженных сил", - сказал Шойгу.

Совбез Украина Сергей Шойгу
В Кремле признают проблему с массовым забоем скота в Новосибирской области

Шойгу заявил, что от угрозы атак БПЛА не защищен ни один регион России

В Новосибирской области на помощь семьям, лишившимся скота, направили 80 млн рублей

На новосибирском племзаводе "Ирмень" отрицают введение карантина

На Лебединском ГОКе самосвал с грузом раздавил "УАЗ", погибли пять человек

Ракета "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс МС-33" вывезена на старт Байконура

Все застрявшие в РФ из-за войны в Иране организованные интуристы вернулись домой

