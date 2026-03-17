Шойгу обвинил Киев в наращивании террористическо-диверсионной деятельности в РФ

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Украина не оставляет попыток совершения диверсий и терактов внутри России, их количество постоянно растет, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"На фоне стремительно развивающихся военных действий на Ближнем Востоке и резкого обострения геополитической ситуации в целом, такие угрозы (диверсий и террористических актов - ИФ) становятся еще реальнее и масштабнее", - сказал Шойгу на выездном совещании в Екатеринбурге во вторник.

"В этих условиях украинский преступный режим и его покровители не оставляют попыток совершения диверсий и терактов внутри России, количество которых постоянно растет", - заявил он.

По словам секретаря СБ РФ, в 2025 году на территории России совершено 1830 терактов что на 40% больше, чем в 2024 году (1101) и в 6,5 раз больше, чем в 2023 году (271).