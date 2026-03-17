Дело о взыскании с владельцев танкеров 0,4 млрд руб. за ликвидацию разлива мазута направили на новое рассмотрение

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Северо-Кавказского округа во вторник отменил решение Арбитражного суда Краснодарского края, постановившего взыскать 404,3 млн рублей расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212" в пользу ФГБУ "Морспасслужба".

"Отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью и передать дело на новое рассмотрение", - говорится в решении на сайте суда.

Подробности не раскрываются. Резолютивная часть решения пока не опубликована.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", произошел разлив топлива. По данным Минтранса, в море попало 2,4 тысячи тонн мазута.