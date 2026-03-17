Фигуранты дела о хищении при реконструкции Крымского узла СКЖД осуждены условно

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор представителям руководящего состава СКЖД - филиала ОАО "РЖД" и главам подрядных организаций, задействованных в выполнении работ на объектах железнодорожного хозяйства, сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

"Оперативниками задокументирована причастность Виктора Харченко, Константина Чернеги, Александра Назаренко, Руслана Машкина, Юрия Пузырева, Дмитрия Кваши и Валерия Сазонова к хищению бюджетных денежных средств, выделенных на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги. 1 этап", а также иных объектах строительства, реализуемых в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" на полигоне СКЖД", - говорится в сообщении.

Харченко, Чернега, Машкин и Назаренко осуждены по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), им назначено по пять лет лишения свободы условно, со штрафом в размере 400 тыс. рублей каждому.

Сазонов, Пузырев и Кваша получили по пять лет лишения свободы условно по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Приговор вступил в законную силу.

Харченко в 2015-2021 гг. занимал пост управляющего Строительно-монтажного треста 6 - филиала АО "РЖДстрой".

Чернега в 2017-2023 гг. был директором ООО "СпецТрансСтрой" и ООО "СтройКом".

Назаренко в 2015-2021 гг. являлся заместителем управляющего Строительно-монтажного треста 6 - филиала АО "РЖДстрой".

Машкин в 2008-2020 гг. работал заместителем начальника отдела Северо-Кавказской дирекции по капитальному строительству - филиала ОАО "РЖД".

Пузырев в 2017-2020 гг. занимал пост инспектора по качеству и приемке строительно-монтажных работ производственного отдела Северо-Кавказской дирекции по капитальному строительству.

Кваша в 2017-2023 гг. являлся инспектором по качеству и приемке строительно-монтажных работ производственного отдела Северо-Кавказской дирекции по капитальному строительству.

Сазонов в 2017-2021 гг. работал на различных должностях в Строительно-монтажном тресте 6 - филиале АО "РЖДстрой".

В конце 2023 года ФСБ сообщала о задержании шести высокопоставленных сотрудников СКЖД, которые могут быть причастны к хищению в составе организованной группы бюджетных средств, выделенных на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги. 1 этап". Общая сумма денежных средств, выделенных на реализацию объекта, 1,6 млрд рублей. Ущерб ОАО "РЖД" составил более 600 млн рублей.

В марте 2024 года Пролетарский райсуд Ростова-на-Дону арестовал заместителя начальника по строительству другого филиала РЖД - Северо-Кавказской железной дороги Константина Крята по делу о злоупотреблении полномочиями.

В правоохранительных органах региона "Интерфаксу" сообщали, что Крят может быть связан с делом о хищениях при выполнении работ по реконструкции Крымского узла СКЖД.

В апреле 2025 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении первого замначальника Октябрьской железной дороги (филиал ОАО "РЖД") по капитальному строительству, его подозревают в злоупотреблении полномочиями.

В зоне обслуживания СКЖД находится 11 субъектов юга России.