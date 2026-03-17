Два человека погибли, семеро пострадали в Херсонской области из-за атак дронов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще семеро получили ранения в Херсонской области в результате атак украинских дронов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо во вторник в своем канале в Мах.

По данным губернатора, в селе Геническая Горка в результате атаки БПЛА погиб один человек, еще один получил ранения. В Таврийске после удара дрона погиб мужчина, личность устанавливается.

Кроме того, в Новой Каховке в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника повреждена машина скорой помощи, пострадали члены бригады - женщина-фельдшер, двое мужчин, а также пациентка. Также в Новой Каховке сброшенный с БПЛА боеприпас ранил женщину. В селе Васильевка в результате атаки дрона ранения получил молодой человек.

Все пострадавшие доставлены в больницы, отметил Сальдо.