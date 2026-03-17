Два человека погибли, семеро пострадали в Херсонской области из-за атак дронов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще семеро получили ранения в Херсонской области в результате атак украинских дронов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо во вторник в своем канале в Мах.

По данным губернатора, в селе Геническая Горка в результате атаки БПЛА погиб один человек, еще один получил ранения. В Таврийске после удара дрона погиб мужчина, личность устанавливается.

Кроме того, в Новой Каховке в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника повреждена машина скорой помощи, пострадали члены бригады - женщина-фельдшер, двое мужчин, а также пациентка. Также в Новой Каховке сброшенный с БПЛА боеприпас ранил женщину. В селе Васильевка в результате атаки дрона ранения получил молодой человек.

Все пострадавшие доставлены в больницы, отметил Сальдо.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 марта 2026 года Военная операция на Украине
Владимир Сальдо Херсонская область
Авиакомпании РФ отменили рейсы в Израиль до конца марта

Греф сообщил о планах Сбербанка увеличить годовую прибыль в 2026 году

 Греф сообщил о планах Сбербанка увеличить годовую прибыль в 2026 году

Дума приняла закон об однократном штрафе в сутки для владельцев машин без ОСАГО

 Дума приняла закон об однократном штрафе в сутки для владельцев машин без ОСАГО

Гражданам-банкротам оставят 10% от продажи ипотечного жилья

В Кремле признают проблему с массовым забоем скота в Новосибирской области

 В Кремле признают проблему с массовым забоем скота в Новосибирской области

Шойгу заявил, что от угрозы атак БПЛА не защищен ни один регион России

В Новосибирской области на помощь семьям, лишившимся скота, направили 80 млн рублей

 В Новосибирской области на помощь семьям, лишившимся скота, направили 80 млн рублей

На новосибирском племзаводе "Ирмень" отрицают введение карантина

 На новосибирском племзаводе "Ирмень" отрицают введение карантина
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 824 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8704 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });