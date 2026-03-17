Обнаружено тело третьего пропавшего в Звенигороде ребенка

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Тело третьего ребенка, пропавшего в Звенигороде Одинцовского городского округа в Подмосковье, обнаружено в Москве-реке, сообщил глава округа Андрей Иванов во вторник.

"Поисковая операция в Звенигороде завершена. В Москве-реке обнаружено тело девочки", - написал Иванов в своем канале в мессенджере Max.

Он добавил, что семьям погибших детей будет оказана вся необходимая помощь.

Как сообщалось, днем 7 марта трое детей - 13-летняя девочка и двое мальчиков 12 лет - ушли гулять. Позже было установлено, что их видели вблизи Москвы-реки. Тело одного из мальчиков было обнаружено 11 марта, тело второго ребенка нашли 13 марта.