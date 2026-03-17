МИД РФ заявил, что Россия продолжит оказывать Кубе поддержку

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российская сторона продолжит оказывать поддержку Кубе, в том числе материальную, заявили во вторник в МИД России.

"Со своей стороны оказываем и будем оказывать Кубе необходимую поддержку, в том числе материальную", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном во вторник на его сайте.

"Выражаем серьезную обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности вокруг Кубы и усиливающимся внешним давлением на Остров свободы", - отметили на Смоленской площади.

Там подчеркнули, что "в условиях искусственно нагнетаемой атмосферы конфронтации Россия подтверждает свою непоколебимую солидарность с правительством и братским народом Кубы".

"Решительно осуждаем попытки грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства, запугивания и применения незаконных односторонних ограничительных мер", - говорится в заявлении МИД РФ.

Там отметили, что Куба "сталкивается с беспрецедентными вызовами, ставшими прямым следствием многолетнего торгового, экономического, финансового, а в последнее время и энергетического эмбарго США в отношении Кубы".



