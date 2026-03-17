NYT сообщила о стремлении США отстранить от власти президента Кубы

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа стремится отстранить от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, но сохранить существующую в стране политическую систему, сообщает New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

"Американцы дали понять кубинским переговорщикам, что президент должен уйти, но следующие шаги они оставляют на усмотрение кубинцев", - заявили собеседники издания.

Они отметили, что США пока не предпринимают никаких действий против членов семьи Кастро, которые остаются главными влиятельными лицами в стране.

Ранее президент США заявил журналистам, что для него будет честью "захватить Кубу".

"Я имею в виду, освобожу ли я ее, возьму ли ее - думаю, я мог бы сделать с ней всё, что захочу", - заявил Трамп.