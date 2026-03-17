"Аэрофлот" в марте-июне выполнит еще 43 дополнительных рейса в Юго-Восточную Азию

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с марта по июнь планирует выполнить еще 43 дополнительных парных рейса между Москвой и Бангкоком, Пхукетом (Таиланд), Мале (Мальдивы) b Коломбо (Шри-Ланка), сообщила компания.

Полеты запланированы в дополнение к ранее анонсированным 25 допрейсам на фоне возросшего спроса пассажиров, чьи транзитные рейсы отменены из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке.

Полеты будут выполняться на широкофюзеляжных Boeing 777 с компоновкой 402 кресла. В общей сложности "Аэрофлот" выставит 16 884 кресла на рейсах в/из Коломбо, 8 520 кресел - в/из Пхукета, по 4 824 кресла - на рейсах в/из Бангкока и Мале.

"Аэрофлот" рассчитывает частично компенсировать приостановку полетов в ОАЭ дополнительными рейсами, выставленными в направлении стран Юго-Восточной Азии (ЮВА), сообщал директор по связям с инвесторами компании Андрей Напольнов.

