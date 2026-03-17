Первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" запланирован на 27 марта

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" с комплекса "Байтерек" на Байконуре запланирован на 27 марта, сообщили в администрации Кондинского района (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) во вторник.

"Администрация Кондинского района доводит до сведения жителей района и особенно населённых пунктов Ягодный, Леуши, Лиственичный, Междуреченский, Мортка, Куминский, о том, что 27 марта 2026 года ориентировочно в 16 часов 00 минут местного времени госкорпорацией "Роскосмос" с космодрома "Байконур" запланирован запуск ракеты-носителя "Союз-5"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что резервная дата пуска - 28 марта.

"В юго-западной части Кондинского района, в районе рек Большая и Малая Леушинка, Самсур, Чёрная, Кума и до границы с Таборинским районом Свердловской области планируется падение отделяющейся части ракеты-носителя", - заявили в администрации.

Там также попросили жителей ограничить в указанные даты доступ и нахождение в лесу, на автодорогах, лесосеках, охотничьих и рыболовных избушках в указанное время.

27 января заместитель гендиректора "Роскосмоса" по ракетным проектам Дмитрий Баранов сообщил, что первый пуск ракеты"Союз-5" с Байконура запланирован на конец марта текущего года.

26 декабря 2025 года в "Роскосмосе" заявили, что первый пуск ракеты "Союз-5", планировавшийся до конца 2025 года, перенесен по инициативе казахстанской стороны.

"Мы с партнёрами по проекту приняли решение провести дополнительные проверки как бортовых систем, так и наземного оборудования. Это необходимо для набора статистики и для того, чтобы дополнительно убедиться в надёжности и безопасности пуска", - сообщал Баранов.

В пресс-службе госкорпорации заявляли, что реализация проекта "Байтерек" "проходит в плановом режиме и находится на завершающем этапе".

Головным разработчиком ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" является РКК "Энергия". Ракета создается в рамках ОКР "Феникс" на двигателе РД-171МВ. Это будет двухступенчатая ракета. Ее будут запускать с Байконура в рамках совместного проекта с Казахстаном со старта, который ранее использовался ракетами "Зенит". "Союз-5" сможет вывести на опорную орбиту до 17 тонн.

"Байтерек" - российско-казахстанский космический ракетный комплекс на Байконуре, с которого планируется осуществлять запуск ракет "Союз-5".