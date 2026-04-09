Глава "Роскосмоса" поедет в Казахстан для принятия решения о первом пуске "Союза-5"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что после Российского космического форума отправится в Казахстан, чтобы принять решение о первом пуске ракеты-носителя "Союз-5".

"Буквально закончится форум, и мы поедем туда решать вопрос по отношению запуска", - сказал он на пленарной сессии форума.

7 апреля Баканов сообщил, что ракета-носитель "Союз-5" установлена на стартовом комплексе космодрома Байконур, ее первый пуск состоится в ближайшее время.

Головным разработчиком ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" является РКК "Энергия". Ракета создается в рамках ОКР "Феникс" на двигателе РД-171МВ. Это двухступенчатая ракета. Ее будут запускать с Байконура в рамках совместного проекта с Казахстаном со старта, который ранее использовался ракетами "Зенит". "Союз-5" сможет вывести на опорную орбиту до 17 тонн полезного груза.

Запуск ракет "Союз-5" планируется осуществлять с "Байтерека" - российско-казахстанского космического ракетного комплекса на Байконуре.