Иранские власти подтвердили гибель Лариджани

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Власти Ирана объявили о гибели секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани, сообщает агентство "Тасним".

Оно приводит заявление совета нацбезопасности, в котором отмечается, что Лариджани "принял мученическую смерть".

Кроме того, "Тасним" утверждает, что погиб и один из сыновей Лариджани - Мортеза.

В сообщении не называются причины гибели. Ранее израильские власти заявляли, что ликвидировали Лариджани в ходе удара.

Лариджани считался одним из наиболее влиятельных руководителей Ирана. Некоторые СМИ полагали, что в последние месяцы именно он де-факто решал наиболее актуальные для страны вопросы.