Похороны Лариджани пройдут в среду

Похороны Лариджани пройдут в среду
Глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани
Фото: Harold Cunningham/Getty Images

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Похороны секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани состоятся в среду; в этот же день простятся с командиром добровольческих сил "Басидж" Голамрезой Сулеймани и моряками корабля "Дена", потопленного США, сообщают иранские СМИ.

Похороны Лариджани и Сулеймани состоятся в среду утром в центре Тегерана, сообщили агентства Fars и Tasnim.

Тем временем президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил "глубокую скорбь и сожаление" в связи со смертью Лариджани.

"Я не видел от него ничего, кроме доброжелательности, проницательности, товарищества и дальновидности. (...) Несомненно, очень трудно компенсировать эту потерю", - цитирует его заявление Fars.

Пезешкиан высоко оценил многолетнюю службу Лариджани правительству Ирана и заявил, что страна "продолжит путь неповиновения".

В свою очередь Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) в заявлении, опубликованном информационным агентством Tasnim, назвал Лариджани "выдающейся фигурой, мыслителем и революционным политиком".

В КСИР отметили, что "чистая кровь этого великого мученика, как и других дорогих мучеников, станет источником чести, силы и национального пробуждения".

"КСИР, безусловно, не забудет о кровной мести за этого великомученика и других мучеников", - добавили в КСИР.

Ранее власти Ирана официально объявили о гибели Лариджани, сообщает агентство Tasnim. Оно приводит заявление совета нацбезопасности, в котором отмечается, что Лариджани "принял мученическую смерть".

Кроме того, Tasnim утверждает, что погиб и один из сыновей Лариджани - Мортеза.

В сообщении не называются причины гибели. Ранее израильские власти заявляли, что ликвидировали Лариджани в ходе удара.

Лариджани считался одним из наиболее влиятельных руководителей Ирана. Некоторые СМИ полагали, что в последние месяцы именно он де-факто решал наиболее актуальные для страны вопросы.

Хроника 28 февраля – 18 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Похороны Лариджани пройдут в среду

