Похороны Лариджани пройдут в среду
Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Похороны секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани состоятся в среду; в этот же день простятся с командиром добровольческих сил "Басидж" Голамрезой Сулеймани и моряками корабля "Дена", потопленного США, сообщают иранские СМИ.
Похороны Лариджани и Сулеймани состоятся в среду утром в центре Тегерана, сообщили агентства Fars и Tasnim.
Тем временем президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил "глубокую скорбь и сожаление" в связи со смертью Лариджани.
"Я не видел от него ничего, кроме доброжелательности, проницательности, товарищества и дальновидности. (...) Несомненно, очень трудно компенсировать эту потерю", - цитирует его заявление Fars.
Пезешкиан высоко оценил многолетнюю службу Лариджани правительству Ирана и заявил, что страна "продолжит путь неповиновения".
В свою очередь Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) в заявлении, опубликованном информационным агентством Tasnim, назвал Лариджани "выдающейся фигурой, мыслителем и революционным политиком".
В КСИР отметили, что "чистая кровь этого великого мученика, как и других дорогих мучеников, станет источником чести, силы и национального пробуждения".
"КСИР, безусловно, не забудет о кровной мести за этого великомученика и других мучеников", - добавили в КСИР.
Ранее власти Ирана официально объявили о гибели Лариджани, сообщает агентство Tasnim. Оно приводит заявление совета нацбезопасности, в котором отмечается, что Лариджани "принял мученическую смерть".
Кроме того, Tasnim утверждает, что погиб и один из сыновей Лариджани - Мортеза.
В сообщении не называются причины гибели. Ранее израильские власти заявляли, что ликвидировали Лариджани в ходе удара.
Лариджани считался одним из наиболее влиятельных руководителей Ирана. Некоторые СМИ полагали, что в последние месяцы именно он де-факто решал наиболее актуальные для страны вопросы.