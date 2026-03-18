Человек погиб в результате атаки БПЛА в Краснодарском крае

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В результате атаки беспилотников в Краснодарском крае погиб мирный житель, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в среду.

"В результате террористической атаки беспилотников в Краснодаре погиб один человек", - написал он в своем канале в Мах.

По информации губернатора, беспилотники этой ночью ударили по многоквартирным жилым домам в краевом центре. Всего повреждены три дома.

"В одном из них в квартире произошел пожар, который оперативно ликвидировали. Еще один БПЛА после удара о стену здания, упал без возгорания, в третьем - фрагменты обнаружили на балконе", - сообщил Кондратьев.