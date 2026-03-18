Кровля медцентра и ЛЭП повреждены в Краснодаре в результате атаки БПЛА

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Юбилейном микрорайоне Краснодара в результате атаки БПЛА повреждены медцентр и линия электропередачи, ликвидируется возникший пожар, сообщил глава города Евгений Наумов.

"В результате отражения атаки БПЛА обломки беспилотников повредили кровлю медцентра в Юбилейном микрорайоне и линию электропередачи. Идет ликвидация возникшего пожара", - написал Наумов в своем канале в Мах.

По его информации, в микрорайоне частично отключено электроснабжение. Фрагменты БПЛА упали во двор многоквартирного дома и частного дома. Повреждений инфраструктуры нет.

Также обломки БПЛА обнаружены во дворе частного дома в Фестивальном микрорайоне. В соседнем многоэтажном доме повреждено остекление.

"Везде работают специальные и оперативные службы. По предварительным данным пострадавших нет", - сообщил краснодарский мэр.